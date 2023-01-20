Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale'de Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 6 bin 40 adet doldurulmuş makaron, 0,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde şüpheli M.Ö'nün işyerinde yapılan aramada 6 bin 40 adet doldurulmuş makaron, 0,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Hakkında adli işlem yapılan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.