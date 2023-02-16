Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale'de Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 bin dal doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, 3 farklı adreste adli arama yaptı. Aramalarda, 25 bin dal doldurulmuş sigara, 89 kilogram nargile kömürü, 280 sigara filtresi ve 6 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, G.Ü. R.N. F.K. ve F.Ü. savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.