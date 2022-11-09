Çanakkale'de kaçak sigara satanlara darbe

Çanakkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri kaçak sigara sararak satanlara darbe vurdu. Çok sayıda sarılmış kaçak sigara ve boş makaron ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlü ekipleri, Lapseki ve İl merkezinde kaçak sigara sararak satan kişilerin kimliklerini ve daha sonrada evlerini tespit etti. Ü.E. ve K.H. isimli şüpheliler evlerine yapılan baskında gözaltına alınırken yapılan aramalarda 37 bin 800 adet sarılmış sigara, 130 bin adet boş makaron, 20 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 68 paket tütün ve 1 adet hava kompresör makinasine el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ü.E ve K.H. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.