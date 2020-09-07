İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de kaçak tütün denetimleri

Çanakkale’de gerçekleştirilen denetimlerde 600 dal doldurulmuş sigara ve 5 bin 850 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen denetimlerde 600 dal doldurulmuş sigara ve 5 bin 850 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tütün ve tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.


Bir iş yerinde yapılan denetimde; 600 dal doldurulmuş sigara ve 5 bin 850 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.


sigara ve tütünlere el konulurken, iş yeri sahibi İ.İ.'ye adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.