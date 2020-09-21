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Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu

Çanakkale’de düzenlenen operasyonda çok sayıda doldurulmuş sigara ve tütün ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda çok sayıda doldurulmuş sigara ve tütün ele geçirildi.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde H.S. isimli bir şahsın iş yerinde yaptıkları operasyonda; bin 860 adet doldurulmuş sigara, 3 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü ve 63 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirdi.


Ele geçirilen ürünler Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilirken, iş yeri sahibi H.S. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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