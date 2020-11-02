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Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde yaptıkları aramada; 65 paket içerisinde bin 300 adet doldurma sigara, 1' er kilogramlık 11 adet nargile kömürü, 162 adet gümrük kaçağı çakmak ve 45 paket gümrük kaçağı sigara sarma kâğıdı ele geçirdi.


Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerine el konulurken, şüpheli A.B. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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