Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.
Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine gerçekleştirdikleri operasyonda; her birinde 200 adet bulunan 23 kutu doldurma sigara, 2 paket içesinde 20 adet bulunan doldurma sigara ve 3 kilo 900 gram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.
İş yeri sahibi olan G.A isimli şahsa 5607 SKM-4733 SKM suçlarından yasal işlem yapılırken, tütün mamullerine el konuldu.