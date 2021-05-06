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Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen yasa dışı tütün ve tütün mamullerini operasyonunda çok sayıda bandrolsüz ürün ele geçirildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen yasa dışı tütün ve tütün mamullerini operasyonunda çok sayıda bandrolsüz ürün ele geçirildi.


Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tütün ve tütün mamullerinin satışını yapan kişi ve kişilere yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde F.K. isimli şahsın ev ve arabasında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda; 145 kutu içerisinde toplamda 29 bin doldurulmuş sigara ve her biri 1 kilogram olmak üzere 9 paket bandrolsüz tütün ele geçirildi.


F.K. isimli şahsa 5607 SKM suçundan adli işlem yapılırken, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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