İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları çalışmalar sonrasında H.Y. ve Z.C. isimli şüpheli şahısların evlerine operasyon düzenlendi.


Operasyonda, 1 adet sigara sarma makinası, bin 580 dal doldurma sigara, 400 adet bandrolsüz boş makaron, üzerinde bandrolü kesilmiş 1 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet elektrikli sigara sarma makinası, 4 adet tütün bandrolü ele geçirildi.


Şüpheli H. Y. ve Z.C isimli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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