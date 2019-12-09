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Çanakkale'de kamyonet kasasında 49 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir kamyonetin kasasında yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 49 mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kamyonetin kasasında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 49 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgilere göre Ayvacık'ın Korubaşı köyü girişinde yol kontrolü yapan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüphelendikleri bir kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 49 mülteci yakalandı. Mültecilerle beraber kamyonet sürücüsü de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.


Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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