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Çanakkale'de kar manzarası drone ile görüntülendi

Hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluştu. Dağ ve ağaçları kaplayan beyaz örtü drone ile havadan görüntülendi.


Çanakkale'de hafta sonu aralıksız yağan karın ardından kentin ilçeleri ve yüksek kesimleri beyaza büründü. Çanakkale-Çan karayolu üzerinde bulunan Kirazlı köyü Balaban tepesi mevkiindeki dağlarda kartpostallık görüntüler oluştu. O anlar ise drone ile havadan görüntülendi.


Küresel ısınma nedeniyle kuraklık sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Çanakkale de son yağışların ardından rahat bir nefes aldı. Kentin tek içme suyu kaynağı olan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda, 12 milyon metreküpe kadar düşen su miktarı, yağan yağmur ve karın ardından 15 milyon 777 bin metreküpe yükseldi.

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