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Çanakkale'de kar sevincini buzda kayarak çıkardılar

Çanakkale ve ilçelerinde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından çocuklar buldukları plastik panellerle buz üstünde kayarak doyasıya eğlendi.


Lapseki ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar buldukları plastik panellerle kayarak doyasıya eğlendi. Cami bayırında oluşan buzlanmayı eğlenceye dönüştüren çocuklar, kar sevincini kayarak yaşadı. Vatandaşlar buzlanan zemin üzerinde yürümekte zorlanırken, çocuklar plastik panellerle kayarak mutlu oldu. Kar yağışını çok özlediklerini ifade eden çocukların mutluluğunu mahalle sakinleri pencereden bakarak takip etti.

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