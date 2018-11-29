Çanakkale'de kar yağışı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde deniz seviyesinden 400 metre yüksek kesimlere kar yağışı düştü.

Lapseki'de deniz seviyesinden 400 metre yüksek kesimlere kar yağışı düştü. Şahinli köyünden itibaren etkisini gösteren kar yağışı dağ köylerinde hayatı olumsuz etkiledi. Köy sakinleri sabah erken saatlerde ahırlarına giderek hayvanlarını yemledi. Dumanlı mevkisinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kara yolunun açık olduğunu belirten yetkililer, ulaşıma kapalı bir köy bulunmadığını kaydetti.