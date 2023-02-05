Çanakkale'de kar yağışı etkili oluyor

Meteorolojinin günler öncesinde kar yağışı uyarısında bulunduğu Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı Çanakkale merkez olmak üzere Bayramiç, Ezine, Çan, Biga, Yenice ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili oluyor. Yüksek kesimlerdeki dağ köylerinde yolların kapanmaması için İl Özel İdaresi ekipleri ise gerekli önlemleri alarak, hazır halde bekliyor.

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yaptığı kar yağışı, kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimleri, kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar ve çocuklar, Çan Yolu üzerindeki Balaban bölgesinde kar toğu oynadı. İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ederken, köy yollarında herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamada ise, "Kentimizi etkisi altına alan karlı ve soğuk hava koşulları nedeniyle kar ve buzlanma olayına karşı belediyemizce gerekli önlemler alınmış olup, ekiplerimiz 7-24 teyakkuz halindedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sokakta zor durumda olduğunu düşündüğünüz vatandaşlarımız ve can dostlarımız için çağrı merkezimizi arayabilirsiniz" denildi.

Çanakkale Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarı üzerine kentin doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesi ekipleri ise daha önceden sıkıntı yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

Gökçeada ve Bozcaada'ya bugün ve yarınki feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Öte yandan Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.