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Çanakkale'de karaca avı yapanlara para cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Çanakkale Şubesi Av Koruma-Kontrol ekiplerince, önceki gün yapılan koruma-kontrol faaliyetlerinde karaca avı yaptığı tespit edilen 4 kişiye toplam 16 bin 500 lira para cezası kesildi.


Önceki gün, Merkez ilçeye bağlı Elmacık Devlet Avlağı içerinde bulunan Karaburunlar mevkiinde 4 kişinin karaca avı yaptığı tespit edilerek şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Olaya karışan kişilere toplamda 16 bin 500 lira para cezası kesilirken, ele geçirilen 3 av tüfeği ise muhafaza altına alındı.

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