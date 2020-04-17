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Çanakkale'de karantinada bulunan 44 kişi tahliye edildi

Çanakkale’de, korona virüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu Çanakkale Kız Öğrenci Yurdu’nda karantinada bulunan 44 kişi bugün tahliye edildi.

Çanakkale'de, korona virüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu Çanakkale Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan 44 kişi bugün tahliye edildi.


Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle birçok önlem alınmaya devam ediyor. 03 Nisan tarihinde Katar Doha'dan İstanbul Havaalanına gelen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki kız öğrenci yurduna yerleştirilen 44 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu. Yurtta kalan vatandaşlar sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından otobüslerle evlerine gönderildi. Sorunsuz bir süreç yaşadıklarını belirten vatandaşlar, devlet yetkililerine teşekkür etti.


Yurtlarda kalan ve karantina sürecini tamamlayan ilk 156 kişilik grup 13 Nisanda evlerine gönderilmişti.

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