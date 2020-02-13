İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de kayıp şahıs ölü bulundu

Çanakkale’de geçtiğimiz Cuma gününden beri kayıp olan Mehmet Armağan Birgil (69), telefonundan son sinyal alınan ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Çanakkale'de geçtiğimiz Cuma gününden beri kayıp olan Mehmet Armağan Birgil (69), telefonundan son sinyal alınan ormanlık alanda ölü olarak bulundu.


Çanakkale'nin Kepez beldesinde Mehmet Armağan Birgil'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Gidebileceği yerlerde arama yapan polis ekipleri, şahsa ulaşamayınca telekomünikasyon şirketlerinden yardım aldı. Birgil'in telefonundaki son baz sinyalini Hava Radar ve Mevzi Komutanlığı bölgesinde bulan polis ekipleri, jandarma ve AFAD ekiplerinde de yardım alarak bölgedeki ormanlık alanda arama çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde Birgil'in cansız bedeni Hava Radar ve Mevzi Komutanlığı Atış Sahası mevkiinde bulundu. Talihsiz adamın cesedi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirilirken, aynı zamanda da şeker hastası olduğu belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.