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Çanakkale'de kaza: 1 ölü

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre; Bandırma'dan Biga istikametine seyir halindeki Furkan Coşkun idaresindeki 16 E 3551 plakalı ticari araç, yolun kıyısında duran Bahattin Aysan idaresindeki 34 YRR 85 plakalı tıra çarptı. Kazada Furkan Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Tırda bulunan Muhammet Aysan ise yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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