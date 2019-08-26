Çanakkale'de kaza: 1 yaralı

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Biga ilçesine bağlı Kaldırımbaşı köyü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Biga'dan Çanakkale'ye seyir halinde olan O.Ş. yönetimindeki 16 AEZ 821 plakalı motosiklet ile Kaldırımbaşı köyü kavşağında Biga'ya gitmekte olan E.E. yönetimindeki 10 TD 060 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü O.Ş. kaskı olmadığından dolayı başından yaralandı. Yaralı, ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.