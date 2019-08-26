İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de kaza: 1 yaralı

Çanakkale’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza Biga ilçesine bağlı Kaldırımbaşı köyü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Biga'dan Çanakkale'ye seyir halinde olan O.Ş. yönetimindeki 16 AEZ 821 plakalı motosiklet ile Kaldırımbaşı köyü kavşağında Biga'ya gitmekte olan E.E. yönetimindeki 10 TD 060 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü O.Ş. kaskı olmadığından dolayı başından yaralandı. Yaralı, ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.