Çanakkale'de kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece 22.30 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolu Dörtyol kavşağında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne giden Mert Gümüş'ün sürdüğü 22 FU 11 plakalı otomobil, Erden Tezcan'ın kontrolündeki 17 ET 283 plakalı araç ile çarpıştı. 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Araçlar hurdaya döndü. Araç sürücüsü olan eski basın çalışanı Erden Tezcan olay yerinde hayatını kaybetti. Tezcan'ın otomobilinde bulunan Hüma Acar Tezcan ve oğlu Buray Tezcan ile diğer aracın sürücüsü Mert Gümüş ve yanındaki Güven Balcı ise yaralı olarak bölgedeki hastanelere sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Aracına sıkışan şoför Mert Gümüş, uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Mert Gümüş ve Güven Balcı kurtarılamadı. Ağır yaralı olan diğer kazazedeler Hüma Acar Tezcan ve oğlu Buray Tezcan ise Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.