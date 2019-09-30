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Çanakkale'de kimliği belirlenemeyen cesedin kime ait olduğu ortaya çıktı

Çanakkale’nin Merkez ilçesine bağlı Kepez beldesi sahilinde, bölgedeki balıkçılar tarafından denizde bulunan cesedin 20 yaşındaki üniversite oğrencisi Yusuf Şahin’e ait olduğu tespit edildi.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Kepez beldesi sahilinde, bölgedeki balıkçılar tarafından denizde bulunan cesedin 20 yaşındaki üniversite oğrencisi Yusuf Şahin'e ait olduğu tespit edildi.


Dün öğle saatlerinde suda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden balıkçılar, Sahil Güvenlik Ekiplerine ihbarda bulunarak durumu bildirmişti. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından sudan çıkarılan 20 yaşındaki gencin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Yusuf Şahin olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan Şahin'in cep telefonu incelemeye alındı.


Ölüm sebebi henüz belirlenemeyen Yusuf Şahin'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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