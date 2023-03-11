Çanakkale'de kırsalda 10 bin sokak hayvanını kısırlaştırma çalışmaları sürüyor

Çanakkale İl Genel Meclisi, Türkiye'deki İl Genel Meclisleri arasında bir ilke imza atarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğüyle başlattığı ‘Çanakkale İli Kırsal Alanda Yaşayan Sokak Hayvanlarını Yerinde Kısırlaştırma ve Rehabilitasyonu Projesi'yle, kırsaldaki 10 bin sokak hayvanı kısırlaştırma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale İl Genel Meclisi, Türkiye'deki İl Genel Meclisleri arasında bir ilke imza atarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğüyle birlikte ‘Çanakkale İli Kırsal Alanda Yaşayan Sokak Hayvanlarını Yerinde Kısırlaştırma ve Rehabilitasyonu Projesi' başlattı. Kırsaldaki 10 bin sokak hayvanı kısırlaştırılacak. Proje çerçevesinde merkez ilçeye bağlı 52 köyde sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, sağlık taraması ve kayıt altına alınması işlemleri devam ediyor. Hedef, 576 köydeki sokak hayvanlarının tamamını kısırlaştırmak.

İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer, projenin birinci pilot toplanma alanı olan Adatepe köyünde devam eden sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerde İl Genel Meclis Üyesi Hasan Engin, Lapseki ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Lapseki Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan hazır bulundu.

Proje hakkında bilgi veren İl Genel Meclisi Üyesi Halil Özer, “Lapseki Belediye mücavir alanlarının dışında kalan sokak hayvanlarımızın Rehabilitasyonu yapılıyor. Bizde yetkili arkadaşlarla birlikte ziyaret ve aynı zamanda bilgi almaya geldik. Günde yaklaşık 80-90 kadar sahipsiz sokak hayvanının hem iç dış parazitleri, kısırlaştırılma işlemi, kuduz aşıları ve kulak küpeleri takılıp kayıt altına alınıyor. Türkiye'de ilk defa İl Genel Meclisi'nin aldığı kararla Özel İdareler ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleriyle Türkiye genelinde böyle bir projeye başlanıldı. Çanakkale de kırsalda yaşayan 10 bin sokak hayvanı kısırlaştırılarak kayıt altına almak. Lapseki köylerinde 1000 civarı bir hedefimiz var. İnşallah bir kaç gün içinde bu sayıya ulaşıp hedefimizi sağlayacağız. Ben bu Türkiye'de ilk kez yapılan projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyor, çalışan arkadaşlara da kolay gelsin diyorum” dedi.