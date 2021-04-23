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Çanakkale'de kısıtlamalarda kuş uçmuyor

Çanakkale’nin Çan ilçesinde emniyet güçleri, ilçe genelinde sokağa çıkma kısıtlamasında kuş uçurtmuyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde emniyet güçleri, ilçe genelinde sokağa çıkma kısıtlamasında kuş uçurtmuyor. Her işlek cadde ve sokaklarda kontrol noktaları oluşturuldu.


İlçenin Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan avcılar kulübü önünde araçlar üzerinde gerçekleştirilen uygulamada vatandaşların izinli olup olmadıkları kontrol edildi. İzinli olmadıkları belirlenen kişilere tutanak tutulurken, iki sürücüye de cezai işlem uygulandı. Risk haritasında üst seviyede olan Çan ilçesinde emniyet güçlerinin ilçe genelinde denetimleri sıkı tutuyor.

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