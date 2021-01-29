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Çanakkale'de komanda ekipleri de arama çalışmalarına katıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu için 3.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu için 3. günde arama çalışmaları soğuk havaya rağmen tekrar başladı. Arama çalışmalarına Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri de karadan destek veriyor.


Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 27 Ocak Çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Ayvacık Barajı yanındaki toprak yolda biriken suya kapılan Mürsel Meracıoğlu(40) ile Filiz Soydoğan Çiçek'i (50) kaybolmuştu. Yapılan arama-kurtarma çalışmalarında dün Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma çalışmalarının 3'ncü gününde Mürsel Meracıoğlu için çalışmalar aralıksız devam ediyor.


Bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince baraj suyunda arama çalışmaları devam ederken, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komanda birlikleri de baraj kapakları ve çevresinde karama çalışmalarına destek veriyor.

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