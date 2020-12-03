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Çanakkale'de konteyner ev yangını: 1 ölü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Tabaklar köyünde bir konteyner evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Tabaklar köyünde bir konteyner evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, 6 Şubat 2017 Ayvacık Depremi'nde evi hasar alan ve bir süredir konteyner evde tek başına kalan Necmi Talu'nun evinde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangını sabah saatlerine doğru köylüler söndürürken, konteyner evde 71 yaşındaki Necmi Talu'nun cansız bedeni çıkartıldı. Konteyner evin yanında bulunan bir otomobilde ise yangından dolayı maddî hasar meydana geldi. Talu'nun cenazesi Bursa Adlî Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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