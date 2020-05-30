İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de kordon boyu açıldı, sosyal mesafe ilk günden hiçe sayıldı

Çanakkale’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle kordon ve sahil 30 Mart tarihinde kapatılmıştı.

Çanakkale'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle kordon ve sahil 30 Mart tarihinde kapatılmıştı. Normalleşme süreci kapsamında bariyerler peyderpey kaldırılmaya başlandı. Bariyerlerin kaldırıldığını gören vatandaşlar kordon boyuna akın etti. İlk günden sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.


Çanakkale'de 2 ay önce sahil şeridi yaya trafiğine kapatılmış ve bölge sessizliğe bürünmüştü. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 1 Haziran normalleşme süreci planının ardından Çanakkale'de bugün kordon boyu ve diğer sahil bandında bulunan polis bariyerleri peyderpey kaldırıyor. Eşiyle birlikte yürüyüşe çıktığını belirten Kürşat Demirel, "Gerçekten bu süreç zorlu geçti. Bizim gibi ara yaş grubuna sıkıntı olmadı. Kordon boyu Çanakkale'nin en önemli yeri, bizim de gezip dolaşabileceğimiz bir yer. İki ay sonra ilk defa eşimle beraber kordonda yürüyelim dedik" dedi.


Sosyal mesafe hiçe sayıldı


2 aydır sahillerden uzak kalan vatandaşlar, soluğu kordon boyunda aldılar. Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte boydan boya kordonu turladılar. Deniz ve güneş özlemi çeken vatandaşların, zaman zaman sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.