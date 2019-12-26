Çanakkale'de korkutan yangın

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yazlık olarak kullanılan müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Gündoğdu Sokak'ta bulunan ve yaz aylarında kullanılan 2 katlı müstakil evde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası vatandaşların ihbarıyla bölgeye 2 itfaiye aracı sevk edildi. Boş evde çıkan yangında binada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın sonrası tedbir amacıyla sokağın elektriği bir süre tamamen kesildi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da uzun uğraşlarla söndürülen yangını yerinde inceleyerek bilgi aldı.