Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına getirilen kısıtlamalar uzatıldı

Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nda yeterli yağışlar olmaması sebebiyle yaklaşık yüzde 52'lik oranla 28 milyon metreküp su bulunuyor. Çanakkale Belediyesi Encümen kararıyla 2 Mart tarihinde kentte su kullanımıyla ilgili getirilen bazı yasaklar, Belediye Encümen kararıyla 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Çanakkale'de yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı giderek azaldı. Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı yaklaşık 28 milyon metreküpte kaldı.

Çanakkale Belediyesi Encümen kararıyla 2 Mart'ta su kullanımıyla getirilen bazı yasaklar, son aylarda yeterli yağış olmaması ve Atıkhisar Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmemesi sebebiyle Belediye Encümen kararıyla 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Çanakkale Belediyesi Encümen kararı çerçevesinde, "Konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanmasına, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesine, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanmasına, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanmasına, oto kuaför ve yıkama işletmelerinde su tüketiminin aylık 20 metreküp olarak uygulanmasına, halı yıkama, hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılmasına, yer altı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine, böylece yer altı su kullanımının tespitinin yapılmasına, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama/damlama sistemleri kullanılarak yapılmasına, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlanmasına, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma indirilmesine karar verilmiştir" denildi.

Kararın 31 Ağustos'a kadar geçerli olacağı belirtilen açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde de yaşanan küresel ısınmanın etkisiyle su kaynaklarının azalması yönünde yaşanmaya başlanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak kentimizin tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı'ndaki suyumuzun en yüksek verimi sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve sürdürülebilir su yönetiminin sağlanabilmesi için Belediyemizce önlem alınması adına daha önce 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olan Encümen kararlarının, son toplantı kapsamında 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olması kararlaştırıldı" ifadelerine yer verildi.