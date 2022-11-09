Çanakkale'de KYK yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı

2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından 81 ilde eş zamanlı olarak KYK Yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı düzenlendi.

2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından 81 ilde eş zamanlı olarak KYK Yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı düzenlendi. Çanakkale'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Terzioğlu KYK Kız Yurdu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği depremin ardından öğrencilerin ve idari personelin tahliyesi yapıldı.

Tatbikata ise Çanakkale'de bulunan 11 yurtta 10 bin 809 öğrenci, 415 Personel ile GSB Eceabat Konukevi'ndeki 50 misafirin tatbikata katıldı.

Tatbikatın ardından Vali İlhami Aktaş ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı, öğrencilere tatbikat önemi ile alakalı konuşma yaptı.