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Çanakkale'de lodos deniz ulaşımını etkiliyor

Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.


Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., şiddetli lodos nedeniyle Gelibolu- Lapseki feribot seferlerini geçici süreyle iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Gelibolu-Lapseki hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı seferlerimiz geçici süreyle iptal edilmiştir" denildi.

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