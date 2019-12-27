İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy anıldı

İstiklal Marşı’nın yazarı, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83.

İstiklal Marşı'nın yazarı, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yıl dönümünde Çanakkale'de düzenlenen programla anıldı.


Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Şube Müdürü Işıl Korkmaz, okul ve kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı. Programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgeselin izlenmesinin ardından, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Halil Ersin Avcı tarafından milli şairi anlatan bir konferans verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.