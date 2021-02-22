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Çanakkale'de milatta önce 1. yüzyıla ait mezar steli ele geçirildi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, milattan önce 1.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, milattan önce 1. yüzyıla ait tarihi eser olduğu belirtilen mezar steli ele geçirildi.


Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Lapseki ilçesine bağlı Yeniceköy köyünde, şüpheli Ö.B. isimli şahsın arazisinde yaptıkları arama neticesinde; Müze Müdürlüğü görevlileriyle birlikte yaptıkları ön değerlendirmede, üzerinde Grekçe diline ait yazılar bulunan yaklaşık 114x33 santimetre ebatında M.Ö. 1. yüzyıla ait tarihi eser olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirdi.


Cumhuriyet savcısının talimatıyla Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmek üzere mezar steline el konulurken, 2863 SKM suçundan firari olan şüpheli Ö.B. isimli şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor.

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