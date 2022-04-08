Çanakkale'de muhteşem gökkuşağı manzarası

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde sağanak yağmurun ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı manzarası muhteşem görüntüler oluşturdu.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde sağanak yağmurun ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı manzarası muhteşem görüntüler oluşturdu.
Çan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükpaşa köyünde dün saat 18.00 sularında yağan sağanak yağmurun ardında havanın açması ile gökyüzünde 10 dakika boyunca muhteşem gökkuşağı manzarası oluştu. Görenleri hayran bırakan manzara daha sonra kayboldu.