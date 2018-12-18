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Çanakkale'de öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 15 yaralı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde öğrenci servisiyle kamyonun çarpıştığı kazada 13’ü öğrenci olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrenci servisiyle kamyonun çarpıştığı kazada 13'ü öğrenci olmak üzere 15 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.30 sıralarında Evreşe beldesine bağlı Yülüce köyü yakınlarında meydana geldi. Gelibolu ilçesindeki taşımalı eğitim sistemindeki öğrencilerin bulunduğu Sezgin G. (40) idaresindeki 17 AAB 201 plakalı servis minibüsü ile L.B. yönetimindeki 16 DE 703 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte servis minibüsündeki 13 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


Jandarma ekiplerince yolda güvenlik kontrolü sağlanırken, sağlık ekipleri kaza yerinde yararlılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Çanakkale, Gelibolu ve Keşan'daki hastanelere sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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