İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale'de Öğretmenler Günü kutlandı

Çanakkale’de, 24 Kasım Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Çanakkale'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.


Öğretmenler Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz tarafından, Atatürk Heykeli'ne çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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