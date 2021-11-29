Çanakkale'de okullar yarın tatil

Çanakkale'de şiddetli lodos nedeniyle okullar tatil edilirken, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan lodos fırtınası tüm gün devam ederken, feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarın da fırtınanın devam edeceğini açıklaması üzerine Çanakkale Valiliği okulların 1 gün süreyle tatil edileceğini duyurdu. Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen meteorolojik tahminler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım 2021 Salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personeller idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler

ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. İl Afet Müdahale Planı'nda görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir” denildi.