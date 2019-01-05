Çanakkale'de okullara spor malzemesi desteği

Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi ve GESTAŞ AŞ'nin katkılarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Merkez İlçe okullarına spor malzemeleri törenle dağıtıldı.

Çanakkale Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Vali Yardımcısı-İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Köklü, AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp tarafından konuşmalar yapıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından öğrencilere spor malzemeleri verildi.

Programda, 37 Okula 78 bin TL değerinde spor malzemesi dağıtıldı.