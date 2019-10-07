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Çanakkale'de, orjinal olmayan çok sayıda çantaya el konuldu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gelibolu ilçesinde ’Manu Atelier’ markasına ait orijinal olmayan çantaların satışının yapıldığı gerekçesiyle yapılan operasyonda 199 çantaya el konuldu.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gelibolu ilçesinde 'Manu Atelier' markasına ait orijinal olmayan çantaların satışının yapıldığı gerekçesiyle yapılan operasyonda 199 çantaya el konuldu.


Çanakkale 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen arama kararına istinaden, “Sinai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka Hakkına Tecavüz Suçu” dolayısıyla önceki gün tesise operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, Troia Agora Alışveriş ve Dinlenme Tesisinde, farklı modellere ait 199 adet çanta ele geçirildi. Adli makamların talimatı gereği, farklı modellere ait 199 adet çantaya el konularak Mal Müdürlüğüne teslim edildi.

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