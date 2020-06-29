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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 2 dönüm arazi zarar gördü.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 2 dönüm arazi zarar gördü.


Yangın, saat 14.15 sıralarında Yenice ilçesi Soğucak mevkii ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 helikopter, 1 dozer ve 35 orman personeli müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü'nün kısa sürede yaptığı müdahalenin ardından yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. 2 dönüm orman arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları hâlen sürüyor.

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