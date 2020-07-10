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Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm arazi zarar gördü.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm arazi zarar gördü.


Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dereköy de saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın ihbarı ile birlikte Çanakkale ve Keşan helikopterleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.


5 dönüm orman arazisinin zarar gördüğü yangın müdahalesine; 2 helikopter, 5 arazöz, 1 dozer, 2 belediye itfaiye aracı, 1 trayler ve toplam 30 personel katıldı.

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