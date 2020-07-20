Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Kemalköy mevki yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple anızların yanması sonucu yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının devam ettiği yerleşim yerlerine sirayet etme tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çanakkale merkeze bağlı Kemalköy mevki yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ederken bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevkedildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Şefliği'nden yapılan bilgilendirmede Kemalköy Mevkiinde 20.07.2020 tarihi saat 14:20'de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 14:35'de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Yangına 1 Uçak, 5 Helikopter, 20 Arazöz, 2 İlk Müdahale Aracı, 2 Dozer, 130 Söndürme İşçisi ile müdahale edildiği belirtildi.