Çanakkale'de orman yangınlarına karşı tedbirler denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'den orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları ve faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Dardanos Yangın Koordinasyon Merkezinde düzenlenen durum değerlendirme toplantısına, Bölge Müdürü Enver Demirci, bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri, Çanakkale işletme müdür ve şefleri katıldı. Toplantıda Bölge Müdürü Enver Demirci, ormancılık faaliyetleri ve orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları hakkında sunum yaptı. Genel Müdür Bekir Karacabey, orman ve halk ilişkilerinde vatandaşın iş ve işlemlerinin yönetmeliklere uygun olarak kusursuz ve zamanında tamamlanması, dürüstlük ve işini takip etmek ormancılık çalışmalarının en önemli iki unsuru olduğunu söyledi. Karacabey, orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere fedakârca yapılan çalışmalardan dolayı tüm personele teşekkür etti.

Genel Müdür Karacabey, Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğünde 2020 yılında meydana gelen orman yangını ağaçlandırma çalışmalarını ve Gelibolu yarımadasını havadan, Bayramiç ve Çan Orman İşletme Müdürlüklerini ilk müdahale ekipleri ve personelini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu.