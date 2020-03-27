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Çanakkale'de ortak manşet: ‘evde kal'

Çanakkale’de günlük süreli yayın yapan ve resmi ilan alan 8 gazete, korona virüs salgını nedeniyle ortak manşet atarak ‘evde kal’ çağrısında bulundu.

Çanakkale'de günlük süreli yayın yapan ve resmi ilan alan 8 gazete, korona virüs salgını nedeniyle ortak manşet atarak ‘evde kal' çağrısında bulundu.


Çanakkale'de uzun yıllar yerel gündemin nabzını tutan gazeteler, bugün manşetlerinde korona virüs nedeniyle ‘evde kal' çağrısında bulundu. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs, insanların sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Başta sağlık çalışanlarının yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının büyük bir gayretle çalıştığı zorlu süreçte Çanakkale yerel basını da önemli bir konuda destek verdi. Kent merkezinde günlük yayın yapan 8 gazete manşetlerine; ‘evde kal sağlıkla kal, ‘evde kal Türkiye' ve ‘evde kal Çanakkale' başlıklarını taşıdı.


Yerel basının bu çağrısı kent sakinlerinden büyük ilgi gördü.

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