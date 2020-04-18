İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de özel bakım merkezi karantinaya alındı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yaşlı, zihin engelli ve bakıma muhtaç kişilere hizmet veren Özel Bakım Merkezi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşlı, zihin engelli ve bakıma muhtaç kişilere hizmet veren Özel Bakım Merkezi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.


Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 8 yıldır faaliyette bulunan ve 100 kişinin kaldığı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Gelibolu Özel Bakım Merkezi'nde 6'sı personel toplam 29 kişide korona virüs tespit edildi. Korona virüs testi pozitif çıkan şahıslar, Çanakkale kent merkezinde pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan, Gelibolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun talimatıyla Özel Bakım Merkezi karantinaya alınırken, pandemi hastanesinde tedavi gören 29 kişinin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.