Çanakkale'de pazar sayısı 4 güne çıkarıldı

Çanakkale'de normalde haftada 4 gün kurulan semt pazarları, korona virüs salgı nedeniyle haftada 2 güne indirilince birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeniden bir karar alarak pazarların tekrar haftada 4 gün olacağını duyurdu.

Konuya ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Merkez İlçede haftada 4 gün (Salı, Cuma, Pazar günleri Cuma Pazarı bölgesinde ve Cumartesi günü ise Esenler Mahallesinde) olarak düzenlenmesine, Pazar yerlerinin saat 20.00'ye kadar vatandaşların alış-verişe devam edebileceği şekilde açık tutulmasına oy birliği ile karar verildi” ifadelerine yer verildi.