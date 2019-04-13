Çanakkale'de ‘Rabia Naz' eylemi

Çanakkale'de Kadın Meclisleri üyeleri tarafından geçen yıl Giresun'da evinin önünde ölü olarak bulunan Rabia Naz'la ilgili Saat Kulesi önünde eylem düzenlendi.

Kadın Meclisi üyeleri adına açıklamayı okuyan Şeyma Alan, "11 yaşındaki Rabia Naz geçen yıl şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Evinin önünde cansız bulundu. Rabia Naz'ın intihar ettiğini ileri sürdüler. Ölümün üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Dün Rabia Naz'ın aramızdan ayrılışının birini yılıydı. Düşünün, koskoca bir yıl boyunca hiçbir şüphelinin üzerine gidilmedi" dedi. "Kadın meclisleri olarak Rabia Naz'a adalet sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan Ailesinin yanındayız" diye devam eden Alan, "Bu mücadelede asla yalnız yürümeyeceksiniz” ifadelerini kaydetti.