Çanakkale'de sağlık çalışanlarından "Evde kal" fotoğrafı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları, "Biz sizin için buradayız, lütfen sizler de bizim için evlerinizde kalın" yazılı kağıtlarla fotoğraf çektirerek vatandaşlara "Evde kal" mesajı verdiler.

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde bugün anlamlı bir çalışmaya imza atıldı. Türkiye'de de hızla yayılmaya devam korona virüs salgınına karşı gece gündüz demeden çalışan ve farkındalık oluşturmak isteyen Dr. Murat Uygar Yapucu ve Göğüs Cerrahisi çalışanları, üzerinde kelime kelime "Biz sizin için buradayız, lütfen sizler de bizim için evlerinizde kalın" yazılı kağıtlarla fotoğraf çektirdi. Vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiğini vurgulayan sağlık çalışanlarının bu fotoğrafı takdir topladı.