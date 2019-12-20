Çanakkale'de sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor

Çanakkale'de sağlık alanındaki yatırımlar sürüyor. Devlet Hastaneleri yenilenirken, gerekli araç ve ekipmanları da hızlı bir şekilde yenilenmeye devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'ye yapılan sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi. Çanakkale'yi her yönüyle göç alan bir il konumuna getirmeye çalıştıklarını belirten Turan, “Çanakkale'miz eğitimden sağlığa, turizmden kültüre, tarımdan sanayiye ve ulaşıma kadar her alanda bir marka haline geldi. Geçmişte Çanakkale'de hastanelerin yetersizliğinden dolayı sağlık için Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere ya da çevre illere gidilirdi. Bugün ise Çanakkale, tam tersine sağlık alanında bir merkez oldu. Çanakkale'de her ilçede ve merkezde hastane yaptık. Yaklaşık 300 milyon liranın üzerinde yatırımla sağlık alanında devrim değerinde reformları hayata geçirdik. 112 Acil İstasyonlarını 3'ten 23'e çıkardık. Yine ambulans sayısını 3 iken 45 yaptık. Üstelik artık kar paletli, hava ve deniz ambulanslarımız da var. Geçtiğimiz günlerde helikopter ambulansını da şehrimize kazandırmanın gururunu hep beraber yaşadık. Gün doğumu-gün batımı arasında görev yapacak olan 'Hava 17', gerek adalar gerekse coğrafi koşulları sebebiyle tüm ilçelerimize ve bölgemize acil sağlık hizmeti sunacaktır. Coğrafi konumumuz itibariyle 2 ada ilçemiz var. Buralarda yaşanan acil durumlara müdahale hususunda Hava 17 önemli bir ulaşım gücümüz olacak. Şehrimizin hak ettiği seviyede yatırımlara kavuşması için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.