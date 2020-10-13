İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de sahte alkol operasyonu

Çanakkale ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda sahte etil alkol ele geçirildi.


Son zamanlarda artan sahte alkol ölümlerinin ardından denetimler sıklaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı organizesinde 81 ilde eş zamanlı olarak alkol operasyonu gerçekleştirdi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale il merkezinde 3 ve Biga ilçe merkezinde 1 olmak üzere toplam 4 ayrı iş yerinde yapılan operasyonlarda 244 litre sahte etil alkol, 925 adet içki yapımında kullanılan alkol aroma ve extratları, 3 litre yapma alkollü içki, 30 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 2 paket gümrük kaçağı puro, 1 adet 2863 SKM kapsamında tabanca ele geçirildi.


Operasyonlarda ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli A.T, H.A, H.Ş ve J.D. yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan, il genelinde 50 ayrı adrese yapılan operasyonlara Defterdarlık, Sağlık ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden toplam 150 personel katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.