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Çanakkale'de sahte içki içen adam komaya girdi

Çanakkale’de, içtiği kaçak içki yüzünden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Çanakkale'de, içtiği kaçak içki yüzünden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.


Çanakkale'de dün sahte içkiden zehirlenen ve hastanede yoğun bakıma alınan M.K. isimli şahsın durumunu öğrenen Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde sahte içkiyi satan kişinin A.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli A.K.'nin ev, iş yeri ve aracında yapılan aramalar neticesinde 110 litre etil alkol, 183 litre bir kısmı şişelenmiş vaziyette yapma rakı, 1 şişe 70 L gümrük kaçağı mastika ele geçirildi. Şüpheli A.K , "olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından gözaltına alındı.

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